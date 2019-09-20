Уволен главврач рязанской психбольницы

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В Рязани уволили главврача областной клинической психиатрической больницы. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.
Трудовой договор с Андреем Яковлевым расторгли в четверг, 19 сентября. Отмечается, что он оставил должность по собственному желанию.
И.о. главврача назначили заместителя по медицинской части Светлану Нагибину.
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