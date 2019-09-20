С начала года двое рязанцев скончались от отравления грибами

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С начала 2019 года в Рязанской области зарегистрировали три случая отравления грибами, два из которых закончились летально. Об этом сообщил
В управлении напомнили, что основные признаки отравления могут проявиться уже через 1,5-2 часа после употребления в пищу.
«Появляются головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки. Температура может слегка повышаться или оставаться нормальной. Пульс становится слабым, конечности — холодными», — отметили в сообщении.
При появлении признаков отравления, необходимо срочно обратиться за медпомощью, добавили в управлении.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.