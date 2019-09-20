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Рыбновские рыбаки проведут субботник на берегу Вожи. Об этом сообщил
Местные жители хотят убрать несколько побережий рязанских рек. По их словам, проблема свалок на их берегах характерна для многих населенных пунктов.
Акцию назвали «Чистый берег». Первый субботник состоится 21 сентября.
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