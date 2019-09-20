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12:15, 20 сентября 2019 52
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Рыбновские рыбаки проведут субботник на берегу Вожи

Рыбновские рыбаки проведут субботник на берегу Вожи

Рыбновские рыбаки проведут субботник на берегу Вожи. Об этом сообщил сайт ГТРК «Ока».

Местные жители хотят убрать несколько побережий рязанских рек. По их словам, проблема свалок на их берегах характерна для многих населенных пунктов.

Акцию назвали «Чистый берег». Первый субботник состоится 21 сентября.

Фотография с сайта ГТРК «Ока»


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