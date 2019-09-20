Рязанская энергосбытовая компания провела урок на фестивале #ВместеЯрче

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На Всероссийском фестивале #ВместеЯрче сотрудники ПАО «РЭСК» провели энергоурок для учеников рязанской гимназии №5. Детям рассказали о правилах энергоэффективности и энергосбережения, дали советы, как пользоваться бытовыми приборами, чтобы они потребляли меньше электричества.
Гимназисты отвечали на вопросы специалистов и предлагали свои варианты бережного отношения к природным ресурсам.
«Мы увидели, что многим детям прививают правильные взгляды на разумную экономию. В таких семьях принято закрывать кран, когда чистишь зубы, выключать свет, покидая комнату, не ставить горячую еду в холодильник и так далее, — поделилась пресс-секретарь ПАО „РЭСК“ Татьяна Мухамедова. — Однако были и те, кто задавал вопрос: а зачем я вообще что-то должен экономить, воды много, электричества тоже, мне не очень хочется каждый раз вынимать зарядку из розетки, как советуют. И тогда мы разъясняли, что каждый раз, когда электричеством или водой пользуются без необходимости, сгорает топливо, запасов которого в мире осталось крайне мало. Дети с удивлением воспринимали эту информацию. Мы будем рады, если эти знания, как семена, вырастут в правильное осознанное отношение не только к энергопотреблению, но и к экологии в целом».
Для учеников провели тематическую викторину и энергозарядку. В конце урока им подарили сувениры от ПАО «РЭСК».
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