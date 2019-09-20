Рязанец выпал из окна девятиэтажки и выжил

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Рязанец выпал из окна девятого этажа дома №30 по улице Мервинской. Инцидент произошел вечером в пятницу, 20 сентября, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального УМВД.
Известно, что 28-летний мужчина ударился об козырек подъезда и получил множественные травмы. Пострадавшего доставили в больницу.
Полиция проводит проверку.
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