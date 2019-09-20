Рядом со школой в центре Рязани обнаружили подозрительный пакет

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Рядом со школой №14 в центре Рязани обнаружили подозрительный пакет. Соответствующее сообщение поступило в полицию утром в пятницу, 20 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.
На улице Электрозаводской на время оцепили перекресток, кинологи проверили бесхозный предмет, который оказался сумкой с вещами.
Все оперативные действия завершили до 8 часов.
Фото ГТРК «Ока»
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