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В пятницу, 20 сентября, под Рязанью столкнулись грузовик и «десятка». Видео опубликовали в аккаунте
По словам очевидца, авария произошла недалеко от поворота на Ласково.
На кадрах видно, что машины получили механические повреждения.
Информация о произошедшем уточняется.
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ДТП трасса Спас-Клепики - Рязань, на окружной посёлка Ласковский. 2110 и Рено Логан. Информация уточняется. #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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