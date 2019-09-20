На пожаре во владимирском поселке погибли два человека

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Во Владимирской области начали доследственную проверку после гибели двух человек на пожаре в поселке Вяткино Судогодского района. Об этом сообщила
В четверг, 19 сентября, около 20 часов в квартире №57 пятиэтажного дома №3 по улице Прянишникова поселка Вяткино произошел пожар.
На место происшествия приехали пожарные.
После ликвидации возгорания в квартире нашли тела мужчины и женщины.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников, соседей.
В квартире жили 51-летний мужчина и его 81-летняя мама.
По словам соседей, мужчина нередко выпивал и «допускал неосторожное курение».
Основной версией рассматривается неосторожное курение.
Глава поселка оценил техническое состояние жилого дома, власти оказывают необходимое содействие жителям соседних квартир.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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