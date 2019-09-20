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11:09, 20 сентября 2019 103
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На пожаре во владимирском поселке погибли два человека

На пожаре во владимирском поселке погибли два человека

Во Владимирской области начали доследственную проверку после гибели двух человек на пожаре в поселке Вяткино Судогодского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В четверг, 19 сентября, около 20 часов в квартире №57 пятиэтажного дома №3 по улице Прянишникова поселка Вяткино произошел пожар.

На место происшествия приехали пожарные.

После ликвидации возгорания в квартире нашли тела мужчины и женщины.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников, соседей.

В квартире жили 51-летний мужчина и его 81-летняя мама.

По словам соседей, мужчина нередко выпивал и «допускал неосторожное курение».

Основной версией рассматривается неосторожное курение.

Глава поселка оценил техническое состояние жилого дома, власти оказывают необходимое содействие жителям соседних квартир.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото пресс-служба регионального СУ СКР


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