Любимов отреагировал на информацию о нашествии лис в Рязанской области

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Губернатор Николай Любимов отреагировал на информацию о нашествии лис в Ермишинском районе. Ответ он опубликовал на
Ситуацию губернатор обсудил с зампредом правительства Дмитрием Филипповым.
«Спешу успокоить жителей села Азеева, которые пожаловались мне на ситуацию с лисами. Дмитрий Игоревич пообещал решить вопрос — уже завтра начнется загонная охота», — написал Любимов.
Напомним, жители области
Фото со страницы губернатора «ВКонтакте»
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.