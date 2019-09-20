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Директора рязанского магазина канцтоваров оштрафовали за долги по зарплате, сообщили в региональном
Установлено, что руководитель с сентября 2017 года по июнь 2018 года не выплачивал сотруднику заработную плату в полном размере. В результате образовалась задолженность на сумму более 80 тысяч рублей.
Подозреваемый полностью признал свою вину, раскаялся, выплатил работнику зарплату и активно способствовал расследованию преступления.
Уголовное дело прекратили.
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