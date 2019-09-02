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15:53, 2 сентября 2019 227
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Во Владимире отпраздновали День города

Во Владимире отпраздновали День города

Киселев поздравил владимирцев с Днем города. Об этом сообщил сайт законодательного собрания региона.

В минувшие выходные в областном центре прошли масштабные торжества.

Владимиру исполнилось 1029 лет.

Владимир Киселев подчеркнул, что город развивается и «становится краше только благодаря его жителям — инженерам, строителям, врачам, учителям — всем, кто работает здесь».

Также Киселев пообщался с горожанами и гостями города: все отмечали разнообразие тематических площадок.

Завершился праздник большим красочным фейерверком, посмотреть на который пришли тысячи горожан и гостей города.


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