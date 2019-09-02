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13:05, 2 сентября 2019 586
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Рязанка ищет очевидцев аварии с четырьмя пострадавшими у радиоуниверситета

Рязанка ищет очевидцев аварии с четырьмя пострадавшими у радиоуниверситета

Рязанка ищет очевидцев аварии с четырьмя пострадавшими у радиоуниверситета. Информацию она отправила в редакцию RZN.info.

ДТП произошло на перекрестке улиц Пушкина и Гагарина вечером в воскресенье, 1 сентября. Столкнулись Kia и ВАЗ.

По данным полицейских, 62-летний рязанец за рулем Kia не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, которым управлял 21-летний житель Путятинского района.

По второй версии девушки, аварию спровоцировал водитель ВАЗ-2114, который ехал на большой скорости. Очевидцев попросили обращаться по номеру +7 (951) 105-09-99.


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