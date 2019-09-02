Рязанка ищет очевидцев аварии с четырьмя пострадавшими у радиоуниверситета

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Рязанка ищет очевидцев
ДТП произошло на перекрестке улиц Пушкина и Гагарина вечером в воскресенье, 1 сентября.
По данным полицейских, 62-летний рязанец за рулем Kia не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, которым управлял 21-летний житель Путятинского района.
По второй версии девушки, аварию спровоцировал водитель ВАЗ-2114, который ехал на большой скорости. Очевидцев попросили обращаться по номеру
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.