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Рязанца, до смерти избившего свою мать, приговорили к десяти годам тюрьмы. Об этом сообщил
Суд установил, что в мае 2019 года пьяный мужчина умышленно нанес своей матери не менее 33 ударов руками и ногами по различным частям тела, а также, удерживая за волосы, не менее двух раз ударил ее головой о пол и локтем надавил на шею.
Смерть потерпевшей наступила от закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга и кровоизлияниями под его оболочки.
Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
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