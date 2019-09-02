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Рязань оказалась в конце рейтинга самых чистых городов России.
Из двухсот городов, включенных в рейтинг, Рязань заняла 153 место.
Населенные пункты оценивали по ключевому параметру: удовлетворенности жителями уборкой мусора. Респонденты выставляли городам от одного до десяти баллов. Для каждого города рассчитывался средний балл.
Рязань получила 5,5 баллов. Средняя оценка по стране составила 6.
Лидерами рейтинга стали Губкин Белгородской области, Грозный в Чечне и Гурьевск Калининградской области.
В опросе приняли участие более 90 тысяч человек.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.