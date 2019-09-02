Пьяный рязанец на «Дэу» спровоцировал ДТП в Михайловском районе

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Фото: Ru.wikipedia.org
В субботу, 31 августа, в Михайловском районе в селе Козловка рядом с домом №43 по улице Лещенко столкнулись Daewoo Nexia и «Ока». Об этом сообщила
По предварительным данным, 50-летний местный житель за рулем Daewoo не уступил дорогу «Оке», которой управлял 72-летний мужчина.
По информации полицейских, спровоцировавший аварию водитель был пьян. Концентрация алкоголя в его организме составила 1,46 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.
В результате происшествия водитель «Оки» и его 62-летняя пассажирка получили травмы. Им оказали медпомощь, женщину госпитализировали.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.