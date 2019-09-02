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На улице Дзержинского откроется центр цифрового образования. Об этом сообщил сайт телеканала
В центре «IT-КУБ» откроют шесть направлений:
Программы ориентированы на детей в возрасте от 10 до 17 лет. Оставить заявку на сайте центра можно уже сейчас.
Центр расположится на улице Дзержинского, дом 80, в здании бывшего дома торговли «Нива Рязани».
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.