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22:40, 2 сентября 2019 172
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На улице Дзержинского откроется центр цифрового образования

На улице Дзержинского откроется центр цифрового образования

На улице Дзержинского откроется центр цифрового образования. Об этом сообщил сайт телеканала ТКР со ссылкой на министерство образования и молодежной политики Рязанской области.

В центре «IT-КУБ» откроют шесть направлений:

  • программирование на Python;
  • мобильная разработка;
  • разработка VR/AR-приложений;
  • системное администрирование;
  • цифровая гигиена и работа с большими данными;
  • базовые навыки программирования на С-подобных языках.

Программы ориентированы на детей в возрасте от 10 до 17 лет. Оставить заявку на сайте центра можно уже сейчас.

Центр расположится на улице Дзержинского, дом 80, в здании бывшего дома торговли «Нива Рязани».


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