Жительница Рязанской области нашла в реке труп

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В среду, 18 сентября, в селе Поплевино Ряжского района 48-летняя местная жительница нашла труп в реке Моша. Об этом пишет ИД «
Женщина ехала на велосипеде и увидела человека без признаков жизни рядом с пешеходным деревянным мостиком.
Личность погибшего установили. Им оказался 58-летний ранее судимый местный житель.
По предварительным данным смерть не носит криминального характера. По предварительной информации, это был несчастный случай.
Проводится проверка.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.