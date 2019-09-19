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12:09, 19 сентября 2019 114
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Зачинщики конфликта в Новомосковске извинились перед игроками и тренерами МХК «Рязань»

Зачинщики конфликта в Новомосковске извинились перед игроками и тренерами МХК «Рязань»

Зачинщики конфликта в Новомосковске извинились перед игроками и тренерами МХК «Рязань». Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

По его словам, конфликт можно считать исчерпанным. В пресс-службе ХК «Рязань» произошедшее в раздевалке после первого матча против «Академии Михайлова» комментировать отказались.

Напомним, пресс-секретарь губернатора Денис Арапов опубликовал в Facebook видео, на котором неизвестные зашли в раздевалку, стали угрожать игроку Артему Шакирову и оскорбили главного тренера ХК «Рязань» Алексея Храмцова.

Руководство «горожан» просило перенести второй матч, однако этого не произошло. Второй поединок завершился также поражением рязанцев со счетом 2:5.


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