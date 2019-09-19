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Зачинщики конфликта в Новомосковске извинились перед игроками и тренерами МХК «Рязань». Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
По его словам, конфликт можно считать исчерпанным. В пресс-службе ХК «Рязань» произошедшее в раздевалке после первого матча против «Академии Михайлова» комментировать отказались.
Напомним, пресс-секретарь губернатора Денис Арапов опубликовал в Facebook
Руководство «горожан» просило перенести второй матч, однако этого
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Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?