В Рязанской области насмерть разбился москвич на «шестерке»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В среду, 18 сентября, в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 14:30 на 26-ом километре дороги «Москва-Челябинск» перевернулся ВАЗ-2106. По предварительной информации, 41-летний водитель из Московской области не справился с управлением и вылетел в кювет.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.