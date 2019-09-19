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9:57, 19 сентября 2019 215
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В Рязанской области насмерть разбился москвич на «шестерке»

В Рязанской области насмерть разбился москвич на «шестерке»

Фото: УМВД по Рязанской области

В среду, 18 сентября, в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 14:30 на 26-ом километре дороги «Москва-Челябинск» перевернулся ВАЗ-2106. По предварительной информации, 41-летний водитель из Московской области не справился с управлением и вылетел в кювет.

От полученных травм мужчина скончался на месте.


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