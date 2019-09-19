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В среду, 18 сентября, в Касимовском районе легковушка улетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщили в
Очевидец отметил, что на место выезжала скорая помощь. Водитель остался жив.
«Ночью дождик там шел очень сильный. Обочину цепанул», — говорится в посте.
Информация о происшествии выясняется.
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