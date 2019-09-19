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8:44, 19 сентября 2019 137
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В Касимовском районе легковушка улетела в кювет и перевернулась

В Касимовском районе легковушка улетела в кювет и перевернулась

В среду, 18 сентября, в Касимовском районе легковушка улетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщили в группе «Автоклуб города Касимов».

Очевидец отметил, что на место выезжала скорая помощь. Водитель остался жив.

«Ночью дождик там шел очень сильный. Обочину цепанул», — говорится в посте.

Информация о происшествии выясняется.


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