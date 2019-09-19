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В двух районах Рязанской области на неделю отключат газ. О проведении ремонтных работ предупредили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 8:00 22 сентября до 20:00 28 сентября подачу газа прекратят в Михайловском и Захаровском районах.
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