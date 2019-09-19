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8:39, 19 сентября 2019 222
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Сорокиной представили проект благоустройства территории Рязанского кремля

Сорокиной представили проект благоустройства территории Рязанского кремля

Фото: Администрация Рязани

Елене Сорокиной представили проект благоустройства территории Рязанского кремля. Об этом сообщил сайт мэрии.

Глава администрации встретилась с руководителем проекта «Переяславль» Ириной Гончаровой, они обсудили создание зоны отдыха на берегах рек Трубеж и Лыбедь. Ранее проект поддержало Агентство стратегических инициатив.

Как рассказала Гончарова, для того, чтобы собрать мнения и предложения рязанцев о благоустройстве будущего парка на краудплатформе стартовал проект, направленный на преображение границ территорий Рязанского Кремля. До 10 октября на первом этапе отбора любой желающий сможет высказать здесь свои идеи.

Также руководитель проекта предложила включить «Переяславль» в перечень, где выбирают объекты для программы «Формирование комфортной городской среды».

«Мы готовы помогать в реализации проектов, исходящих от самих жителей, потому что поддерживаем инициативы, в которых люди хотят участвовать и готовы вкладывать в них свои творческие ресурсы», — отметила Сорокина.


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