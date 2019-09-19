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Фото: Администрация Рязани
Елене Сорокиной представили проект благоустройства территории Рязанского кремля. Об этом сообщил
Глава администрации встретилась с руководителем проекта «Переяславль» Ириной Гончаровой, они обсудили создание зоны отдыха на берегах рек Трубеж и Лыбедь. Ранее проект поддержало Агентство стратегических инициатив.
Как рассказала Гончарова, для того, чтобы собрать мнения и предложения рязанцев о благоустройстве будущего парка на краудплатформе
Также руководитель проекта предложила включить «Переяславль» в перечень, где выбирают объекты для программы «Формирование комфортной городской среды».
«Мы готовы помогать в реализации проектов, исходящих от самих жителей, потому что поддерживаем инициативы, в которых люди хотят участвовать и готовы вкладывать в них свои творческие ресурсы», — отметила Сорокина.
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