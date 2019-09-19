Шиловский предприниматель «обманул» электросчетчик на 40 миллионов

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При проверке трансформаторной подстанции, принадлежащей предпринимателю Шиловского района, специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» установили факт вмешательства в работу прибора учета с целью хищения электроэнергии.
Объем неучтенной электроэнергии составил 6,6 млн кВт/ч на сумму свыше 40 миллионов рублей. Энергетики направили заявление в полицию, чтобы нарушителя привлекли к ответственности по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
«Компания проводит системную работу по выявлению и пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а также привлечению нарушителей к ответственности и возмещению ущерба. Помимо оплаты счета за самовольное подключение к сетям и использование электроэнергии, объем которой рассчитывается в соответствии с требованиями действующего законодательства, незаконное подключение к электрическим сетям влечет наложение административного штрафа или уголовную ответственность», — рассказали в пресс-службе «Рязаньэнерго».
Энергетики призвали граждан быть бдительными и сообщать обо всех известных случаях энерговоровства по телефону Контакт-центр 8-800-50-50-115 (звонки бесплатные, принимаются круглосуточно) или отправлять сообщения на номер
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