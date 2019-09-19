Салон «Доступная оптика» предложил пенсионерам бесплатно подобрать очки

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Салон «Доступная оптика» напомнил рязанским пенсионерам о возможности подобрать очки бесплатно. Для этого необходимо предъявить пенсионное удостоверение, сообщили в пресс-службе компании.
Там отметили, что «Доступная оптика» производит очки для зрения с сертифицированными линзами от мировых производителей. Товары и оборудование в салоне лицензированы, имеют все требуемые сертификаты качества.
Салон расположен по адресу: улица Ленина, дом №2/68, работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье — с 10:00 до 18:00. Телефон: 207-027.
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