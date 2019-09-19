Рязанскую энергосбытовую компанию передумали выставлять на торги. У предприятия поменяется учредитель

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Рязанскую энергосбытовую компанию передумали выставлять на торги. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили на комитете гордумы по экономическому развитию и муниципальной собственности.
Депутаты рассмотрели вопрос о реорганизации МУП РГРЭС и выделении из его состава отдельного юрлица — МУП «Центр энергосбережения».
Новое предприятие станет учредителем РГМЭК. Все это позволит не нарушать федеральный закон, согласно которому мэрия не может одновременно владеть сетями — МУП РГРЭС и сбытовой компанией.
По словам и.о. начальника управления энергетики и ЖКХ Дмитрия Кожина, все изменения никак не повлияют на работу предприятий и тарифы.
Ранее антимонопольщики
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.