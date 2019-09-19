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Рязанские депутаты отказались выдавать помещение под офис инвалидам-афганцам. В четверг, 19 сентября, на комитете гордумы по экономическому развитию и муниципальной собственности рассмотрели вопрос о передаче муниципального имущества в аренду.
Рязанская региональная организация ООО инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны» просило продлить срок аренды с льготной ставкой нежилого помещения в доме № 9 на улице Циолковского для размещения офиса.
Председатель комитета Андрей Семенюк сообщил, что ранее на протяжении нескольких лет организация размещала в нем книжный магазин и предложил отказать в аренде на этот раз. Большинство депутатов поддержало Семенюка.
По словам, и.о. начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений Валентины Русаковой, на этот раз «Инвалиды войны» планировали разместить там офис.
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