Рязанцам предложат более тысячи вакансий

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Фото: Pixabay.com
В четверг, 26 сентября, в Рязани пройдет ярмарка вакансий. Соискателям предложат свыше 1200 рабочих мест по различным профессиям и специальностям. Об этом рассказали на региональном
Жители города пройдут собеседования с представителями 110 работодателей региона, примут участие в тренингах и получат консультации специалистов службы занятости.
В Рязани ярмарка вакансий пройдет с 10 до 13 часов по адресу: улица Электрозаводская, дом 52.
В регионах ярмарки пройдут в отделах областного Центра занятости.
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