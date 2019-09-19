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14:16, 19 сентября 2019 184
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Региональный минтранс отчитался о ремонте дорог в Рязани

Региональный минтранс отчитался о ремонте дорог в Рязани

В Рязани проверили ремонт дорог. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

Отмечается, что работы находятся на финальной стадии.

На части объектов готовят укладку верхнего покрытия. На улицах Садовой, Подгорной, Либкнехта подрядчик — ЗАО «Стройсервис» — провел фрезерование, установил новые бордюры, уложил выравнивающий слой из асфальтобетона. Скоро там уложат новое покрытие, установят знаки и нанесут разметку.

Отмечается, что на Московском шоссе, улицах Спортивной, Гагарина, Свободы, Кальная работы завершили более чем на 90%.

Работы в полном объеме предстоит выполнить на улице Тимакова. Отметим, что там на две недели перекрыли движение.

Подрядчики должны сдать все объекты 2019 года до окончания строительного сезона.

Напомним, в этом году в Рязани ремонт проходит на 15 улицах:

  • улица Гагарина (на всем протяжении);
  • улица Грибоедова (на всем протяжении);
  • улица Подгорная (на всем протяжении);
  • улица Связи (на всем протяжении);
  • улица Спортивная (на всем протяжении);
  • Московское шоссе (участок от дома №7 до автодороги М-5 «Урал»);
  • улица Свободы, включая площадь Свободы (на участках Окское шоссе — улица Радищева, улица Горького — улица Чапаева);
  • улица Старореченская (участок от дома №54 до дома №2 корпус 2);
  • улица Либкнехта (участок улица Затинная — улица Подгорная);
  • улица Садовая (участок улица Вознесенская — улица Свободы);
  • улица 10-я Линия (участок улица 9-я Линия — улица Ленинского Комсомола);
  • улица Чкалова (участок улица Вокзальная — улица Весенняя);
  • улица Кальная (участок от д. №44 до улицы Быстрецкая);
  • улица Тимакова (участок улица Большая — улица Зубковой);
  • улица Весенняя (участок улица Высоковольтная — улица Шевченко).

Общая протяженность отремонтированных дорог в Рязани в этом году составит 15,8 километра. К 2024 году в норму приведут не менее 85% дорог областного центра, отметили в минтрансе региона.


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