Региональный минтранс отчитался о ремонте дорог в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани проверили ремонт дорог. Об этом сообщил
Отмечается, что работы находятся на финальной стадии.
На части объектов готовят укладку верхнего покрытия. На улицах Садовой, Подгорной, Либкнехта подрядчик — ЗАО «Стройсервис» — провел фрезерование, установил новые бордюры, уложил выравнивающий слой из асфальтобетона. Скоро там уложат новое покрытие, установят знаки и нанесут разметку.
Отмечается, что на Московском шоссе, улицах Спортивной, Гагарина, Свободы, Кальная работы завершили более чем на 90%.
Работы в полном объеме предстоит выполнить на улице Тимакова. Отметим, что там на две недели
Подрядчики должны сдать все объекты 2019 года до окончания строительного сезона.
Напомним, в этом году в Рязани ремонт проходит на 15 улицах:
Общая протяженность отремонтированных дорог в Рязани в этом году составит 15,8 километра. К 2024 году в норму приведут не менее 85% дорог областного центра, отметили в минтрансе региона.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» установили 200 счетчиков в районах области
|
cледующая новость →В двух районах Рязанской области на неделю отключат газ
Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.