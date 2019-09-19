После жалоб пациентов замминистра здравоохранения Рязанской области проверила больницу №11

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После жалоб пациентов заместитель министра здравоохранения Рязанской области Ирина Петина проверила больницу №11. Об этом сообщил
Заместитель главрача Ольга Селявина рассказала, что в 2018 году в здании стационара проводился косметический ремонт помещений, в 2019 году работы продолжились. В настоящее время проводится ремонт помещений поликлиники. Всего за два года на эти цели выделили около 29 миллионов рублей.
Ранее родственница пациента
«В настоящее время палата №7, указанная в обращении, освобождена от пребывания пациентов. Пациенты перераспределены в другие палаты. С 23 сентября будет осуществляться ранее запланированное производство ремонтных работ в указанной палате», — отреагировали в минздраве. В ведомстве уточнили, что в 2020 году также продолжился ремонт. На него выделят 19 миллионов рублей. Замминистра поручила руководству больницы провести работы по улучшению учреждения.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.