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8:26, 19 сентября 2019 277
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После жалоб пациентов замминистра здравоохранения Рязанской области проверила больницу №11 1

После жалоб пациентов замминистра здравоохранения Рязанской области проверила больницу №11

После жалоб пациентов заместитель министра здравоохранения Рязанской области Ирина Петина проверила больницу №11. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Заместитель главрача Ольга Селявина рассказала, что в 2018 году в здании стационара проводился косметический ремонт помещений, в 2019 году работы продолжились. В настоящее время проводится ремонт помещений поликлиники. Всего за два года на эти цели выделили около 29 миллионов рублей.

Ранее родственница пациента пожаловалась в соцсети на состояние одной из палат. Женщина обратила внимание на железные кровати с сеткой, вываливающиеся рамы и грязь. Также она рассказала, мыть и перевязывать больного ей приходилось самой. Медперсонал за эти услуги требовал деньги.

«В настоящее время палата №7, указанная в обращении, освобождена от пребывания пациентов. Пациенты перераспределены в другие палаты. С 23 сентября будет осуществляться ранее запланированное производство ремонтных работ в указанной палате», — отреагировали в минздраве. В ведомстве уточнили, что в 2020 году также продолжился ремонт. На него выделят 19 миллионов рублей. Замминистра поручила руководству больницы провести работы по улучшению учреждения.


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