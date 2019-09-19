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21:12, 19 сентября 2019 95
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Под Рязанью построят центр для семей с приемными детьми

Под Рязанью построят центр для семей с приемными детьми

Фото: Правительство Рязанской области

Под Рязанью построят центр для семей с приемными детьми «Поляны». Соглашение в четверг, 19 сентября, подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов и член совета директоров и правления АО «Стройтрансгаз» Хасян Зябиров, сообщил сайт регионального правительства.

Центр появится рядом с городком «Ключ» у села Поляны. Проект объекта уже разработан, также утверждена дорожная карта и сроки работ.

Центр включит в себя психологическую службу поддержки семей с приемными детьми, современный конференц-зал трансформер для проведения мероприятий различной направленности, семейный клуб, помещения для коллективных и индивидуальных занятий для дошкольников и подростков.

Николай Любимов отметил, что благотворительный проект АО «Стройтрансгаз» по строительству центра планируется завершить летом 2020 года. Учреждение передадут в областную собственность.

Хасян Зябиров продемонстрировал главе Рязанской области макет будущего центра и поблагодарил за конструктивное сотрудничество.


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