Пьяный сараевец убил женщину ударом в живот

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Пьяный житель Сараевского района до смерти забил женщину. Инцидент произошел во вторник, 17 сентября, в селе Витуша сообщил
Известно, что утром между сожителями, которые выпивали, произошел конфликт. Во время ссоры мужчина ударил потерпевшую кулаком в живот.
С травмой женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день.
Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Расследование продолжается.
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