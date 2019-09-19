Пьяный рязанец едва не зарубил отца топором

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Пьяный рязанец едва не зарубил топором своего отца. Инцидент произошел в одном из домов на улице Высоковольтной, сообщила
Известно, что 30-летний мужчина с утра выпил и начал ссориться с 71-летним пенсионером. Во время конфликта рязанец схватил топор и стал угрожать отцу.
Полицию вызвала мать дебошира. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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