«Дом.ru Бизнес» поддержал открытие пространства коллективной работы «Точка кипения» в Рязани

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» стал техническим и информационным партнером открытия технопарка Рязанского инновационного научно-технологического центра и пространства коллективной работы «Точка кипения — Рязань».

Площадкой для будущего центра инновационных решений региона и развития цифровых технологий стало обновленное здание бывшего училища связи, на первом этаже которого оборудовали залы на 20-60 человек, а также конференц-зал на 200 человек и зона коворкинга. Рязань стала 26 городом России, где под эгидой Агентства стратегических инициатив открылась «Точка кипения».

По всей стране «Точки кипения» объединяют научные, молодежные и бизнес-сообщества регионов, становятся местом генерации инновационных идей. На открытии рязанской «Точки» глава региона Николай Любимов подчеркнул, что создание подобного пространства стало очередным серьезным шагом на пути развития цифровой экономики области.

Губернатор отметил, что в технопарке РИНТЦ уже начали работу три первых резидента, а до конца года на базе центра разместятся еще 15. Он выразил уверенность в том, что в «Точке» будут обеспечены комфортные условия для продуктивной работы амбициозных талантливых рязанцев.

В рамках двух дней открытия в РИНТЦ прошла серия мероприятий по обсуждению ключевых направлений развития Рязанской области — лекции, мастер-классы, открытые диалоги по вопросам цифровой трансформации образования, новых моделей работы с кадрами, выявления и развития талантов, поддержке социального предпринимательства. Для удобства гостей «Точки кипения» во всех зонах на первом этаже здания РИНТЦ работала зона Wi-Fi от «Дом.ru Бизнес».

Директор по b2b филиала «Дом.ru Бизнес» в Рязани Борис Соболев в рамках открытого диалога «Умный город — от теории к реальности» рассказал о цифровых решениях для комфортного городского пространства, которые предлагает телеком-оператор, привел примеры кейсов по реализации таких проектов, как «Умное городское освещение».

Маркетолог «Дом.ru Бизнес» в Рязани Юлия Крючкова выступила модератором этой дискуссии, в которой также участвовали генеральный директор «Института развития транспортных систем» Виталий Павлов, студенты рязанских вузов и молодые специалисты.

«Именно молодое поколение тонко и четко чувствует то, что необходимо для развития территорий и улучшения инфраструктуры города, способно разработать проекты-драйверы технологического развития региона. Мы как инновационная компания, инвестирующая в будущее, рады поддержать „Точку кипения“ — проект, в рамках которого амбициозные молодые специалисты смогут вместе работать на благо развития региона», — отметил Борис Соболев.