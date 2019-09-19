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18:08, 19 сентября 2019 89
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26 тонн клепиковского картофеля отправили в «Макдональдс»

26 тонн клепиковского картофеля отправили в «Макдональдс»

Фото: Издательство «Пресса»

26 тонн клепиковского картофеля отправили в «Макдональдс». Об этом пишет издательство «Пресса».

Сорт «инноватор» выращивают уже пять лет для «Белой дачи». Этот вид картофеля не чернеет при заморозке, поэтому его применяют в сети быстрого питания «Макдональдс».

Кроме того, в Клепиках вырастили сорта «коломбо», «гала» и «ред-скарлет». Сейчас собрали половину урожая, осталось еще около 130 гектаров.


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