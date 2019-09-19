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Фото: Издательство «Пресса»
26 тонн клепиковского картофеля отправили в «Макдональдс». Об этом
Сорт «инноватор» выращивают уже пять лет для «Белой дачи». Этот вид картофеля не чернеет при заморозке, поэтому его применяют в сети быстрого питания «Макдональдс».
Кроме того, в Клепиках вырастили сорта «коломбо», «гала» и «ред-скарлет». Сейчас собрали половину урожая, осталось еще около 130 гектаров.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.