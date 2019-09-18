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Ясли в рязанском детскому саду № 106 откроются в октябре. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал Николай Любимов.
Дополнительные места появятся для 80 детей.
«Сегодня проверил подготовку к открытию — все работы завершены, осталась только документация. На постройку яслей мы направили более 65 млн рублей, из них около 45 — средства федерального бюджета», — написал губернатор.
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