В среду автоинспекторы проверят рязанские маршрутки и автобусы

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В среду, 18 сентября, автоинспекторы проверят рязанские маршрутки и автобусы. Об этом сообщила
Профилактические мероприятия «Автобус» направлены на пресечение нарушений ПДД.
«Мероприятия проводятся в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства в этой сфере», — отметили стражи порядка.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.