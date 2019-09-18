В Рязанской области предложили новые направления использования регионального маткапитала

В среду, 18 сентября, в региональной приемной «Единой России» обсудили новые направления использования материнского капитала в Рязанской области. В круглом столе поучаствовали руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Татьяна Панфилова, глава Рязани Юлия Рокотянская, работники соцзащиты, общественники и многодетные мамы.

Татьяна Панфилова обратила внимание, что региональный материнский капитал выдается с 2012 года. «Каждый год его величина индексируется и в 2019 году составляет чуть более 70 тысяч рублей», — отметила она.

Начальник управления министерства труда и соцзащиты населения региона Наталья Рогатина рассказала, что воспользоваться правом на региональный материнский капитал могут рязанцы, имеющие троих и более детей.

Правом на льготу воспользовались 7,5 тысяч семей, из них более шести тысяч получили средства на общую сумму 375 миллионов рублей.

Рогатина отметила, что не воспользовались правом маткапитала семьи, которые не имеют в собственности жилых помещений.

При расширении направлений маткапитала глава Рязани Юлия Рокотянская обратилась к опыту других регионов. В частности, в Бурятии средства выделяют на автомобиль, технику и образование; на Камчатке, в Калиниграде — на лечение членов семьи; в Пермском крае и Нижнем Новгороде — отдых и оздоровление детей; в Самарской области, Тыве и Удмуртии — на погашение кредита; в Архангельске и Астрахани — на нужды семьи.

Руководитель АНО «Союз многодетных семей» Татьяна Кулаева посетовала, что жители «глубинки» не знают о своих правах и не пользуются льготой. Она предложила увеличить сумму регионального маткапитала до 100 тысяч рублей, продлить выплаты на рождение четвертого и последующего ребенка, а также выдавать льготу «на любые цели».

«Это рискованное предложение, однако так проще всего угодить всем семьям», — отметила она.

В завершение встречи Татьяна Панфилова подчеркнула, что все поступившие предложения на круглом столе будут проанализированы и направлены на проработку в облдуму.

Подводя итоги круглого стола, Татьяна Панфилова сообщила, что все поступившие предложения депутаты облдумы учтут при выходе с законодательной инициативой о расширении направлений регионального маткапитала.