В Михайловском районе пропал 62-летний мужчина

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В Михайловском районе пропал 62-летний Александр Николаевич Малых. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
16 сентября пенсионер ушел из дома в селе Дугинка — 2, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 сантиметров, полного телосложения, волосы русые, глаза голубые. Одежда: рубашка или футболка, спортивные штаны, черные сандалии.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.
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Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?