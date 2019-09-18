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21:57, 18 сентября 2019 130
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В Михайловском районе пропал 62-летний мужчина

В Михайловском районе пропал 62-летний мужчина

В Михайловском районе пропал 62-летний Александр Николаевич Малых. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

16 сентября пенсионер ушел из дома в селе Дугинка — 2, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, полного телосложения, волосы русые, глаза голубые. Одежда: рубашка или футболка, спортивные штаны, черные сандалии.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.


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