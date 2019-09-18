Сорокина вошла в топ-5 медиарейтинга глав ЦФО

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По итогам августа мэр Рязани Елена Сорокина поднялась на девять строчек в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». Сорокина заняла 5 место из 32.
Глава Рязани Юлия Рокотянская поднялась на 10 позиций и заняла 15-е место.
Рязанки совершили самые заметные перемещения в рейтинге. Эксперты отметили подписание Рокотянской соглашения с заместителем мэра Генуи Арианна Вискользи об установлении побратимских отношений и подачу документов на участие в конкурсе на пост мэра Рязани Еленой Сорокиной. Позже последнюю назначили на должность главы администрации.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 52 тысяч СМИ.
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