Ремонт тротуара на мосту через Трубеж обещали завершить в ноябре

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Ремонт тротуара на
По словам подрядчика, стоимость работ составит 850 тысяч рублей.
Во время реконструкции ремонтники устроят спецкоммуникации и перенесут провисшие кабельные линии. Также организуют временный деревянный настил для пешеходов и поменяют перила.
Согласно заключенному в сентябре
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