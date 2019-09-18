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22:11, 18 сентября 2019 114
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Подозреваемый во взятке полицейский расстрелял коллег у московского метро

Подозреваемый во взятке полицейский расстрелял коллег у московского метро

В Москве полицейский, которого подозревали в получении взятки, расстрелял коллег. Инцидент произошел в среду, 18 сентября, около метро «Рязанский проспект», передает «РИА Новости».

От ранений один из правоохранителей скончался на месте, второй — в скорой помощи.

Известно, что подозреваемый попытался скрыться во дворах, но его задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото «РЕН ТВ»


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