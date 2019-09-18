Подозреваемый во взятке полицейский расстрелял коллег у московского метро

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В Москве полицейский, которого подозревали в получении взятки, расстрелял коллег. Инцидент произошел в среду, 18 сентября, около метро «Рязанский проспект», передает «
От ранений один из правоохранителей скончался на месте, второй — в скорой помощи.
Известно, что подозреваемый попытался скрыться во дворах, но его задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Фото «РЕН ТВ»
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