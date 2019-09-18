Под Рязанью нашли гриб весом почти полкилограмма

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Фото: Издательство «Пресса»
В Рыбновском районе на чемпионате по сбору грибов сорвали гриб весом 405 граммов. Об этом
Сбор урожая проходил на протяжении трех часов на территории Костинских садов села Пощупово. По результатам определили победителей по общему весу собранного урожая. Первое, второе и третье места разделили грибники, набравшие почти 13 килограммов, более 10 килограммов и почти 9 килограммов.
Также были отмечены самый юный и самый опытный грибники. Самому старшему участнику чемпионата 81 год.
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