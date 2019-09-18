Ночью в центре Рязани сгорела легковушка. Видео

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В ночь на среду, 18 сентября, в центре Рязани сгорел автомобиль. Видео пожара опубликовали в instagram Rzn_Life.
По словам очевидцев, припаркованная легковушка загорелась на улице Свободы.
На ролике видно, что на тушение прибыл один пожарный расчет.
Официальной информации о произошедшем нет.
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Горит авто, ул. Свободы. На ролике видно, что прибыл один пожарный расчёт. Официальной информации ещё не поступало. @psyhologsurinovich #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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