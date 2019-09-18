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8:05, 18 сентября 2019 245
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Ночью в центре Рязани сгорела легковушка. Видео

Ночью в центре Рязани сгорела легковушка. Видео

В ночь на среду, 18 сентября, в центре Рязани сгорел автомобиль. Видео пожара опубликовали в instagram Rzn_Life.

По словам очевидцев, припаркованная легковушка загорелась на улице Свободы.

На ролике видно, что на тушение прибыл один пожарный расчет.

Официальной информации о произошедшем нет.


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