Мэрия утвердила проект планировки нового микрорайона в Песочне на 25 тысяч человек

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Мэрия утвердила проект планировки микрорайонов №№ 8 и 9 в Песочне. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 18 сентября.
На территории площадью 158,91 гектара, которая граничит с существующей застройкой микрорайона, магазином «Зельгрос» и Карцевским лесом, хотят построить высотки на 25,5 тысячи человек со средней высотой 18-19 этажей.
На слушаниях застройщик публично
Ранее проект
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