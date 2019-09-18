Любимов поздравил рязанца с успешным выступлением на чемпионате мира Worldskills

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Во вторник, 17 сентября, Николай Любимов встретился с выпускником Рязанского политехнического колледжа Андреем Потаповым, который вошел в число лучших молодых специалистов на чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills. Об этом сообщило региональное
Губернатор поздравил молодого столяра и его учителя с успешным выступлением на соревнованиях.
«Самое главное, что результатом серьезной подготовки и участия в мировом чемпионате стала не только заслуженная награда. Это еще и достигнутый высокий профессионализм. Уверен, благодаря активному развитию в Рязанской области движения WorldSkills, которое всесторонне поддерживается правительством региона, больше возможностей появится у многих талантливых ребят, которые хотят учиться и делают свою работу на отлично», — подчеркнул глава региона.
Любимов поблагодарил рязанца за проделанную работу и достойное представление региона на мировых соревнованиях лучших молодых специалистов рабочих профессий.
Напомним, по итогам чемпионата Потапов
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