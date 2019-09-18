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8:47, 18 сентября 2019 96
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Любимов поздравил рязанца с успешным выступлением на чемпионате мира Worldskills

Любимов поздравил рязанца с успешным выступлением на чемпионате мира Worldskills

Во вторник, 17 сентября, Николай Любимов встретился с выпускником Рязанского политехнического колледжа Андреем Потаповым, который вошел в число лучших молодых специалистов на чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills. Об этом сообщило региональное правительство.

Губернатор поздравил молодого столяра и его учителя с успешным выступлением на соревнованиях.

«Самое главное, что результатом серьезной подготовки и участия в мировом чемпионате стала не только заслуженная награда. Это еще и достигнутый высокий профессионализм. Уверен, благодаря активному развитию в Рязанской области движения WorldSkills, которое всесторонне поддерживается правительством региона, больше возможностей появится у многих талантливых ребят, которые хотят учиться и делают свою работу на отлично», — подчеркнул глава региона.

Любимов поблагодарил рязанца за проделанную работу и достойное представление региона на мировых соревнованиях лучших молодых специалистов рабочих профессий.

Напомним, по итогам чемпионата Потапов набрал 715 баллов и вошел в число лучших молодых специалистов. За профессионализм его отметили медальоном.


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