RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 18 сентября, Любимов отметит на Почтовой два года на посту губернатора. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».
«Друзья, сегодня ровно два года, как вы доверили мне руководить Рязанской областью. Важная дата. За это время мы немало сделали, но еще больше работы у нас впереди. Спасибо всем за добрые слова, сопричастность и поддержку», — написал глава региона.
Он отметил, что закончит рабочий день пораньше и встретиться с друзьями в центре города.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанский губернатор отреагировал на ложный вызов о трех трупах
Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.