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11:38, 18 сентября 2019 139
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Любимов отметит на Почтовой два года на посту губернатора

Любимов отметит на Почтовой два года на посту губернатора

В среду, 18 сентября, Любимов отметит на Почтовой два года на посту губернатора. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня ровно два года, как вы доверили мне руководить Рязанской областью. Важная дата. За это время мы немало сделали, но еще больше работы у нас впереди. Спасибо всем за добрые слова, сопричастность и поддержку», — написал глава региона.

Он отметил, что закончит рабочий день пораньше и встретиться с друзьями в центре города.


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