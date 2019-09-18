Клепиковское предприятие уничтожило 80 процентов стада коров из-за лейкоза

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Клепиковское сельхозпредприятие ООО «Верея» уничтожило почти 80 процентов стада коров из-за лейкоза. Технологию оздоровления специально разработал доктор наук из Беларуси, пишет издательство «
«Еще не изучено до конца, какой вред может получить человек, употребляя в пищу молоко и мясо больных животных. Но известно, что эти продукты употреблять небезопасно», — отметил глава предприятия.
По его словам, четыре года назад численность стада была такой же, как сейчас. «Видимо, чтобы численность вернулась к прежнему состоянию, понадобится примерно такой же срок», — заключил руководитель.
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