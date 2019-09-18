К 2024 году в Тульской области планируется удвоить экспорт продукции

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В Тульской области к 2024 году в рамках реализации нацпроекта экспорт продукции и услуг планируется увеличить вдвое — до семи млрд рублей, сообщил
Министр экономического развития региона Григорий Лаврухин сообщил, что поддержка экспортеров осуществляется в рамках региональной приоритетной программы, включающей в себя четыре региональных проекта: «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и «Экспорт услуг».
«Любой бизнесмен может в открытом доступе получить информацию о странах, которые приобретают российскую продукцию. Мы помогаем предпринимателям получить сертификаты международного уровня, перевести сайты компаний на иностранный язык, качественно оформить коммерческое предложение. Мы имеем возможность выводить наши компании на электронные торговые площадки. Далее мы сопровождаем компанию при реализации экспортного контракта», — сказал Лаврухин.
По словам министра, предприятия смогут модернизировать производства, привлекая льготное финансирование для увеличения объема экспортной продукции. Уже десять компаний из Тульской области прошли конкурсный отбор в Министерстве промышленности и торговли России и в ближайшее время смогут заключить соглашения.
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