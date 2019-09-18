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17:04, 18 сентября 2019 86
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Директор рязанской микрофинансовой организации пойдет под суд за обман клиентов

Директор рязанской микрофинансовой организации пойдет под суд за обман клиентов

Директор рязанской микрофинансовой организации пойдет под суд за скрытие от клиентов информации об условиях кредитов. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

В офисе отсутствовала информация о порядке подачи заявки на получение микрозайма, об условиях его предоставления, использования и возврата, а также правила предоставления микрозаймов.

По мнению провоохранителей, отсутствие этой информации нарушило право людей узнать до оформления договора о возможных рисках, с которыми они могут столкнуться после его заключения.

Прокуратура внесла представление о исправлении нарушений.

Генеральный директор привлечен к административной ответственности.


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