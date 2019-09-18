Директор рязанской микрофинансовой организации пойдет под суд за обман клиентов

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Директор рязанской микрофинансовой организации пойдет под суд за скрытие от клиентов информации об условиях кредитов. Об этом сообщил
В офисе отсутствовала информация о порядке подачи заявки на получение микрозайма, об условиях его предоставления, использования и возврата, а также правила предоставления микрозаймов.
По мнению провоохранителей, отсутствие этой информации нарушило право людей узнать до оформления договора о возможных рисках, с которыми они могут столкнуться после его заключения.
Прокуратура внесла представление о исправлении нарушений.
Генеральный директор привлечен к административной ответственности.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.