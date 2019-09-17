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17:58, 17 сентября 2019 153
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За неделю в Рязанской области подешевела морковь и подорожала гречка

За неделю в Рязанской области подешевела морковь и подорожала гречка

За неделю, с 10 по 16 сентября, в Рязанской области на 7,8% подешевела морковь. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также снизились на:

  • капусту белокочанную — на 5,9%;
  • картофель — на 5,8%;
  • яблоки — на 4,4%;
  • пшено — на 2,1%;
  • лук репчатый — на 1,7%;
  • молоко — на 1,4%;
  • соль — на 1,4%;
  • свинину — на 0,7%;
  • сахар-песок — на 0,6%;
  • вермишель — на 0,5%;
  • мясо кур — на 0,4%;
  • рыбу мороженую — на 0,4%;
  • масло подсолнечное — на 0,3%.

Подорожали:

  • крупа гречневая-ядрица — на 2,8%;
  • чай — на 0,6%;
  • масло сливочное — на 0,4%;
  • хлеб ржаной, ржано-пшеничный — на 0,1%.
  • рис — на 0,1%.

Цены на яйцо куриное, говядину, баранину, муку пшеничную не изменились.


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